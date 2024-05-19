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فنون ومشاهير

بسبب الحرارة المُرعبة.. عمرو أديب يوجّه طلبًا غريبًا لرئيس الوزراء المصري (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2024 | 01:54
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وجه الإعلامي المصري عمرو أديب طلبا عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على الهواء بعدم قطع الكهرباء هذا الأسبوع بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

وقال الإعلامي المصري، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" مساء السبت: "هو طلب غريب شوية، وأنا آسف، وعارف إنه المفروض مايتعملش، درجات الحرارة هذا الأسبوع صعبة جدا".
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وأضاف: "هل ممكن أن أطلب من رئيس الوزراء استثناء هذا الأسبوع من قطع الكهرباء، الرحمة فوق العدل، لأن الجو صعب، وفيه ناس مريضة وحياتها صعبة وساكنة في أدوار مرتفعة".

وأردف: "لما تكون درجة الحرارة فوق الـ40 لازم تقدروا تعملوا حاجة، حتى بحق حلاوة الفلوس اللي جت من صفقة "رأس الحكمة"، أو الدولار اللي نزل، أو الفلوس اللي جاية من صندوق النقد، حلوا بوقنا يعني".

وأكمل أديب: "مش بقول الصيف كله، أنا بقول في الأسبوع المرعب في حرارته ده، هل من الممكن منقطعش النور في الأسبوع ده؟! بلاش، هل ممكن نقطعه ساعة واحدة بس بدل من ساعتين".
 


وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أصدرت تحذيرا للمواطنين من استمرار موجة شديدة من الحرارة على أغلب أنحاء البلاد اليوم الأحد. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم

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