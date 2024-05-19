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فنون ومشاهير

فنان تعرّض لحادث سير كبير.. سيارته انقلبت وهذا ما كشفته زوجته عن حالته الصحيّة

Lebanon 24
19-05-2024 | 09:30
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بعدما تعرّض لحادث سير مروع، كشفت الفنانة المصرية نسمة عبدالعزيز، تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان جلال الزكي، مشيرة إلى أن الحادث كان كبيرا، لكن حالته مستقرة.

وشكرت نسمة كل من حاول الاتصال بزوحها للاطمئنان على صحته.
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وأكدت أن جلال سيطمئن الجمهور، وقالت: "وإن شاء الله قريب هو يطمنكم بنفسه.. الحمد لله". (العربية)
 

نسمة وزوجها
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