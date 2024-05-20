بأجواء رومانسية.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها مع خطيبها في إيطاليا (صور)

أصبحت الممثلة نادين نسيب نجيم، حديث الجمهور مجددًا خلال الساعات الماضية بعد ظهورها برفقة خطيبها رجل الأعمال السوري من أصل أرمني ناريغ ناربيكيان، بأجواء طغت عليها الرومانسية في إيطاليا.



وشاركت نادين صورا لها برفقة خطيبها، عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، حيث ظهرا في أحد المطاعم الإيطالية، وفي لقطة أخرى كانت بمفردها من داخل المطعم، ونشرت صورة ثالثة لكنيسة كاتدرائية ميلانو Duomo di Milano، في لومبارديا شمال إيطاليا.

Advertisement

وكانت نادين كشفت في بداية العام الحالي على هامش تواجدها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بالمملكة العربية السعودية، أنها اتفقت مع خطيبها بأن يكون حفل زفافهما في فصل الصيف المقبل، مؤكدة عدم تحديد موعد نهائي للمناسبة.(فوشيا)







