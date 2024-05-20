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فنون ومشاهير
بعد سنوات من الإنفصال... مُقدّمة برامج تُعلن الطلاق من زوجها (صورة)
Lebanon 24
20-05-2024
|
06:25
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أعلنت مقدمة البرامج المصرية ريهام عياد طلاقهاً من زوجها، بعد سنوات من الانفصال.
وقالت عياد، عبر إنستغرام: "بعد سنوات من الانفصال وبناءً على رغبتي، تم الطلاق بيني وبين أبو البنات منذ 3 أشهر، وكما وجب الإشهار في الزواج، وجب الإشهار في الطلاق". (الامارات 24)
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