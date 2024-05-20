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فنون ومشاهير

شيرين تصعّد: أوقفوا الاعتداء على حقوقي الفنية

Lebanon 24
20-05-2024 | 10:20
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نفذت الفنانة شيرين عبد الوهاب تهديدها بتصعيد الخلاف مع شركة روتانا قانونيا، وتقدمت اليوم ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، اتهمت فيه الشركة بالاعتداء على حقوقها الفنية، وطالبت بخضوع عدد من قيادات الشركة للمحاكمة الجنائية العاجلة.
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بلاغ شيرين عبد الوهاب أمام النائب العام حمل رقم 781640 واختصمت فيه الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويمثلها سالم الشيخ صالح الهندي عن نفسه، وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام عن نفسه، وبصفته مدير شركة روتانا، وهاني عفت محمد العزب عن نفسه، وبصفته رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة روتانا.

وجاء في عريضة البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب، أنّ البلاغ يهدف إلى وقف التعدي الصارخ الواقع على حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح أغنية الدهب على مواقع شركة روتانا والتربح من العمل غير المشروع، وتلتمس التحقيق في الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأشارت عريضة البلاغ، إلى أنّ شيرين عبد الوهاب تتهم المشكو في حقهم ببث ونشر وإذاعة أغنية الدهب دون الحصول على أي تنازلات أو موافقات منها، حيث إنّها الوحيدة المالكة للأغنية التي تم نشرها وبثها عبر مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها، وبذلك يكون المشكو في حقهم مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن نشر الأغنية على مواقع الشركة، وتداركت شركة روتانا أنّها بثت ونشرت وطرحت مصنفا فنيا دون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق على المصنف حذفتها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر.

وسبق ان أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا هددت فيه بتصعيد الأزمة مع شركة روتانا، وقالت أنها بصدد الكشف عن هوية أشخاص داخل شركة الإنتاج يتعمدون وضع العراقيل أمام مشاركتها في الحفلات الفنية أو إصدار الألبومات الغنائية، وأشار مستشارها القانوني إلى أن شيرين فوجئت بتحريك دعوى قانونية جديدة ضدها.
 
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