Advertisement

فنون ومشاهير

رسالة غامضة من تامر حسني تعيد الحديث عن عودته إلى بسمة بوسيل

Lebanon 24
20-05-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1202027-638518292246516816.jpg
Doc-P-1202027-638518292246516816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وجه الفنان المصري تامر حسني رسائل حب واشتياق مبطنة لطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعد يوم من رقصه وتغزّله بها في حفل زفاف الممثلة ريم سامي، شقيقه المخرج المصري محمد سامي.

وفي التفاصيل، شارك تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة من أغانيه والتي فُهمت من المتابعين كرسائل بطريقة غير مباشرة لطليقته، كان من بينها مقاطع من أغنية "أنا نفسي نرجع تاني".

كما نشر الفنان المصري مقطع فيديو في "ستوري" آخر، ظهر فيه وهو يغني "يا وحشني"، وبعدها مقطع من أغنية "نسيانك صعب أد إيه إني أقدر عليه"، ثم نشر عدة مقاطع من أغنية "لو راجعة عشان تبعدي بيني وبينها". (الجديد)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:57 | 2024-05-21
02:01 | 2024-05-21
00:54 | 2024-05-21
00:05 | 2024-05-21
15:00 | 2024-05-20
12:28 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24