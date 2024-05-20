دهس سيدتين أمام مول.. القبض على فنان شهير في القاهرة

ألقت قوات الأمن القبض على الفنان المصري عباس أبو الحسن، لاتهامه بدهس سيدتين أسفل عجلات سيارته بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.

تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، لبلاغ بوجود حادث دهس ومصابين أمام مول شهير بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة سيدتين دهسهما الفنان عباس أبو الحسن بسيارته، وتم نقلهما للمستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج، وتم التحفظ على الفنان عباس أبو الحسن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. (العربية)