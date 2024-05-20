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فنون ومشاهير

نجم أميركي في موقف حرج.. ظهر في فيديو يضرب حبيبته بوحشية

Lebanon 24
20-05-2024 | 15:00
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اعتذر النجم الأميركي شون "ديدي" كومز يوم الأحد عن مقطع فيديو ظهر مؤخرًا عام 2016 وهو يضرب بوحشية حبيبته آنذاك كاسي فينتورا، قائلاً إن سلوكه "لا يمكن تبريره".

 قبل إصدار الفيديو، نفى كومز لمدة ثماني سنوات بشدة مزاعم فينتورا عن سوء المعاملة.

 وقال ديدي في مقطع فيديو على إنستغرام لم يذكر فيه اسم فينتورا أو يشير إليها مباشرة: "من الصعب للغاية التفكير في أحلك الأوقات في حياتك، لكن في بعض الأحيان يتعين عليك القيام بذلك. لقد وصلت إلى الحضيض لكنني لا أقدم أي أعذار. سلوكي في هذا الفيديو لا يغتفر".

 وأضاف مغني الراب: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي في هذا الفيديو، أشعر بالاشمئزاز".

 وتابع: "لقد شعرت بالاشمئزاز عندما فعلت ذلك وأشعر بالاشمئزاز الآن. ذهبت وطلبت المساعدة، وبدأت في العلاج وإعادة التأهيل، وكان علي أن أطلب من الله رحمته وفضله".

 بدورها، ردت محامية فينتورا، ميريديث فايرتوغ، بعد ظهر يوم الأحد: "أحدث تصريح كومز يتعلق بنفسه أكثر من الأشخاص الذين ألحق بهم الأذى. وعندما تقدمت كاسي والعديد من النساء الأخريات، أنكر كل شيء وأشار إلى أن ضحاياه كانوا يبحثون عن الشهرة".

 وأضافت: "إن اضطراره إلى "الاعتذار" فقط بعد أن ثبت كذب إنكاره المتكرر، يظهر يأسه المثير للشفقة، ولن يتأثر أحد بكلماته المخادعة". ( lbc)

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