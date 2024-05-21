صفف شعر أشهر نجمات العالم العربي... طوني صوايا في ذمة الله

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توفي مصفف شعر المشاهير اللبناني طوني صوايا اليوم الثلاثاء، من دون أي تفاصيل او معلومات حول الوفاة وأسبابها.وأثار الخبر حالة من الصدمة بين الجمهور ورواد السوشال ميديا الذين سارعوا للسؤال عن سبب الوفاة أو تفاصيل، وفيما اذا كان يعاني من مرض عضال قبل وفاته.اشتهر مصفف الشعر الراحل من خلال تعاونه مع عدد من المشاهير من بينهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنانة الإماراتية احلام الشامسي، واللبنانية نجوى كرم، والسورية أصالة نصري والعديد من المشاهير.وعبرت الفنانة مايا دياب والتي تعاونت أيضا مع الراحل عن حزنها وصدمتها بالخبر وقالت عبر ستوري حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ناعية صوايا: "لا ما كنت عارفة انه هيدي آخر صورة الالنا.. كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك".