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فنون ومشاهير

فنان شهير يكشف سبب وفاة طوني صوايا... هذا ما عانى منه

Lebanon 24
21-05-2024 | 11:47
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ذكر الفنان جو رعد أن سبب وفاة مصفف الشعر الشهير طوني صوايا يعود إلى إصابته بسكتة قلبية، بعد معاناته من مرض السرطان.

 

وأطلّ رعد في مقطع فيديو عبر منصة "إكس" وهو يترحّم على صوايا، مؤكدًا أنه لن ينسَى فضله عليه، لأنه ساعده في بداياته عندما أراد فتح "صالونه" الخاص، حيث قدم مصفف الشعر الراحل مبلغًا ماليًّا له ووقف معه وقفة رجل وفق تعبيره.
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وقال رعد إن وفاة صوايا أخافته جدًّا، طالبًا من الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان.
المصدر: فوشيا
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