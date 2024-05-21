24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان شهير يكشف سبب وفاة طوني صوايا... هذا ما عانى منه
Lebanon 24
21-05-2024
|
11:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر الفنان جو رعد أن سبب وفاة مصفف الشعر الشهير طوني صوايا يعود إلى إصابته بسكتة قلبية، بعد معاناته من مرض السرطان.
وأطلّ رعد في مقطع فيديو عبر منصة "إكس" وهو يترحّم على صوايا، مؤكدًا أنه لن ينسَى فضله عليه، لأنه ساعده في بداياته عندما أراد فتح "صالونه" الخاص، حيث قدم مصفف الشعر الراحل مبلغًا ماليًّا له ووقف معه وقفة رجل وفق تعبيره.
Advertisement
وقال رعد إن وفاة صوايا أخافته جدًّا، طالبًا من الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
Lebanon 24
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
13:39 | 2024-05-20
20/05/2024 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
02:57 | 2024-05-21
21/05/2024 02:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة على البحر برفقة عائلتها وملامح الحمل واضحة (صور)
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة على البحر برفقة عائلتها وملامح الحمل واضحة (صور)
03:40 | 2024-05-21
21/05/2024 03:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
14:00 | 2024-05-20
20/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. الخبر مهم جداً!
Lebanon 24
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. الخبر مهم جداً!
15:11 | 2024-05-20
20/05/2024 03:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:09 | 2024-05-21
بالفيديو.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف عن جنس مولودها المنتظر مباشرة على الهواء
13:00 | 2024-05-21
نجم ينتقد بشدة استخدام الفنانين لـ"تيك توك": هدر للكرامة من أجل المال!
11:12 | 2024-05-21
نداء عاجل... ممثل لبنانيّ بحاجة ماسة للدم
10:44 | 2024-05-21
الفلوت والغيتار في حفلتين أكاديميتَين لطلاب الكونسرفتوار
05:46 | 2024-05-21
صفف شعر أشهر نجمات العالم العربي... طوني صوايا في ذمة الله
04:28 | 2024-05-21
إطلالة فاضحة للعارضة الفلسطينية بيلا حديد في مهرجان "كان".. والجمهور يصفها بـ "المبتذلة" (صور)
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
21/05/2024 20:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
21/05/2024 20:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
21/05/2024 20:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24