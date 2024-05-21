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فنون ومشاهير

نجم ينتقد بشدة استخدام الفنانين لـ"تيك توك": هدر للكرامة من أجل المال!

Lebanon 24
21-05-2024 | 13:00
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أعرب النجم فراس إبراهيم عن امتعاضه من بعض النجوم الذين يستخدمون تطبيق "تيك توك" من أجل الحصول على المال لتأمين معيشتهم.


واشار إبراهيم في تصريح الى أنه لا يحب رؤية الفنانين يهدرون كرامتهم على "تيك توك" من أجل نيل الإعجاب والحصول على المال، مضيفاً: "لا يمكن أن أفعلها مهما كانت الظروف".
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كما لفت إلى أن من يلجأون الى "تيك توك" للحصول على المال، مضطرون للقيام بتصرفات معينة تجذب الجمهور، وهو ما يعرّضهم غالباً للسخرية.


وأضاف: "البعض يقول إنه محتاج للمال فيدخل على التطبيق ويحصل على المال، ولكنه لا يتوقف بعدها لأن الدخل سهل ولا يحتاج إلى السهر وحفظ السيناريو والمكياج والريكورد، ولا يمكن لأحد أن يهينك إذا لم تقبل الإهانة".



ولفت فراس إبراهيم إلى أنه قليلاً ما يتابع السوشيال ميديا، ونادراً ما ينشر صورة أو بوست، قائلاً: "يمكن الشخص أن يقدّم شيئاً عميقاً لا يخفف من مقداره، إذا أحب التيك توك أو غيره".
المصدر: لها
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