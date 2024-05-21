إخلاء سبيل فنان شهير بكفالة بعد دهسه سيدتين.. اليكم التفاصيل

قررت النيابة العامة في الجيزة، مساء أمس، إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد غرب القاهرة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد انتدبت مهندسا من الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة الفنان عباس أبو الحسن وإعداد تقرير فني بملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في الحادث، حيث طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بالمصابين، والتحفظ على السيارة الخاصة بالفنان، وتفريغ كاميرات المرور المتواجدة في مكان الحادث بالمحور المركزي وانتداب لجنة فنية من المرور لفحص سيارة الفنان عباس أبو الحسن، والاستماع لأقواله حول الحادث.

وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة لوسائل إعلام محلية، عن الحالة الصحية لمصابي حادث الفنان عباس أبو الحسن، حيث تبين إصابة سيدتين بارتجاج في المخ وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، وفي حالة صحية خطرة داخل المستشفى.

وفي إفادة الفنان عباس أبو الحسن قال إنه كان يسير بسيارته على طريق المحور المركزي في الشيخ زايد وفوجئ بوجود سيدتين أمامه على الطريق، وأنه لم يتمكن من إيقاف السيارة حيث إنهما ظهرتا فجأة أمامه، وقام بالاصطدام بهما.

وأكد أبو الحسن أنه نزل من السيارة وحاول مساعدة الضحيتين وطلب لهما الإسعاف، وأضاف "وساعتها جالي إصابة في رجلي اليمين"، حيث تم نقل الفنان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي. (الحدث)