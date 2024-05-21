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فنون ومشاهير

خلعت ثياب الحداد بعد 40 يومًا.. هكذا ردت سيرين عبد النور على منتقدي طريقة حزنها على وفاة والدتها

Lebanon 24
21-05-2024 | 23:58
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بعد انتقاد طريقة حزنها على وفاة والدتها التي غيبها الموت في الأول من شهر نيسان الماضي، ردت الفنانة سيرين عبد النور على التعليقات، مشيرة إلى أنها خلعت ثياب الحداد بعد 40 يومًا على رحيلها، وقررت العودة إلى حياتها الطبيعية ومزاولة أعمالها.
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واستغربت سيرين أسلوب بعض المتابعين الذي وصفته بـ"غير الراقي" في تعليقاتهم المستفزة على طريقة حزنها، قائلة: "والدتي في مكان أفضل، الحزن موجود، ولو كانت على قيد الحياة لما وافقت على رؤيتي وأنا أعيش كل هذا الحزن أمام الجميع."

وأضافت أنها ترفض الاستفاضة في الرد على المنتقدين لأنها قاسية في تعبيرها، لذلك تلتزم الصمت، مشيرة إلى أن كل شخص له أفكاره ومبادئه في الحياة.

على صعيد آخر، أعربت سيرين عن سعادتها بإطلاق مسلسلها الجديد "النسيان"، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي تشارك في هذا النوع من الأعمال التي تتضمن الكثير من المشاعر المتناقضة.(فوشيا)


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