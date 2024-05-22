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فنون ومشاهير

بالصورة... الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً: "سلملنا على كل يلّي سبقوك"

Lebanon 24
22-05-2024 | 07:21
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أعلن الفنان غدي عبر صفحته على "فيسبوك"، عن وفاة عمّه يوسف سعد رزق الله.
 
 
ونعى غدي عمّه، وقال: "الله يرحمك يا عمّي أبو الزوز ونفسك بالسما، سلملنا على كل يلّي سبقوك".
 
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