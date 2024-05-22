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فنون ومشاهير
بالصورة... الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً: "سلملنا على كل يلّي سبقوك"
Lebanon 24
22-05-2024
|
07:21
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أعلن الفنان غدي عبر صفحته على "فيسبوك"، عن وفاة عمّه يوسف سعد رزق الله.
ونعى غدي عمّه، وقال: "الله يرحمك يا عمّي أبو الزوز ونفسك بالسما، سلملنا على كل يلّي سبقوك".
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غدي
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