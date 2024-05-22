بالصورة... الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً: "سلملنا على كل يلّي سبقوك"

أعلن الفنان غدي عبر صفحته على "فيسبوك"، عن وفاة عمّه يوسف سعد رزق الله.

ونعى غدي عمّه، وقال: "الله يرحمك يا عمّي أبو الزوز ونفسك بالسما، سلملنا على كل يلّي سبقوك".