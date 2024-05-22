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فنون ومشاهير
نجا من جلطة في القلب.. المخرج الشهير يكشف عن حالته الصحية
Lebanon 24
22-05-2024
|
23:00
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كشف المخرج محمد العدل عن تطورات حالته الصحية بعد نجاته من الإصابة بجلطة في القلب.
وكتب العدل عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "متشكر جداً لكل الناس اللي دعولي ولكل اللي زارني وكل اللي بعتلي رسالة يتطمن عليا، تجربة صعبة لكن الحمد لله ربنا عدّاني منها، الحمد لله على كل شيء".
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يذكر أن العدل تعرض لأزمة صحية شديدة، السبت الماضي، أدت إلى إصابته بجلطة في القلب.
المصدر:
لها
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