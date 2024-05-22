نجا من جلطة في القلب.. المخرج الشهير يكشف عن حالته الصحية

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كشف المخرج محمد العدل عن تطورات حالته الصحية بعد نجاته من الإصابة بجلطة في القلب.وكتب العدل عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "متشكر جداً لكل الناس اللي دعولي ولكل اللي زارني وكل اللي بعتلي رسالة يتطمن عليا، تجربة صعبة لكن الحمد لله ربنا عدّاني منها، الحمد لله على كل شيء".يذكر أن العدل تعرض لأزمة صحية شديدة، السبت الماضي، أدت إلى إصابته بجلطة في القلب.