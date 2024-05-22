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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تهاجم زميلاً لها: "عيّل سئيل"

Lebanon 24
22-05-2024 | 23:00
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هاجمت الفنانة راندا البحيري فناناً لم تذكر اسمه كانت قد وقفت الى جانبه وعرّفته إلى أحد رجال الأعمال للقيام بحملة إعلانات منذ سنوات.
 
 
واوضحت في منشور لها عبر "فيسبوك" أنها لم تكن تريد من الحملة أي منفعة شخصية، لكنها بعد فترة فوجئت بهذا النجم يدّعي في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه كان على علاقة صداقة قوية برجل الأعمال منذ 15 سنة وأنهما نشآ معاً في الطفولة.
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وكتبت راندا: "كنت بتفرج على فيديو دعايا لنجم لذج، النجم ده كنت أنا عرّفته من كم سنة على حد علشان يعمله إعلان، كان ساعتها أجره في الإعلان ٣٠ ألف مثلاً. قالي هاخد ٥٠".
 
وأضافت: "كلّمت الناس وقولتلهم معلش وكده. وتعبت جداً لحد ما جبتله الـ٥٠ ألف مع إن مش داخللي ولا جنيه من الحوار ده كله، ومش نايبني غير الصداع أصلاً وهو عيل سئيل بس الناس بتكلّمني لما بيكونوا عايزينه علشان شافونا مع بعض كذا مرة للأسف بعدها راح صوّر الإعلان ومشي".

وتابعت: "إمبارح لقيته عامل إعلان تاني مع صاحب البراند والمذيعة بتسأله اتعرفتوا على بعض إزاي؟ بيقول إن هو عشرة عمره من خمستاشر سنة ويعرفوا بعض من وهما صغيرين. حسبت على الاتنين أقسم بالله العظيم، خصوصاً إن التاني ده أنا عملت معاه واجبات لا يمكن حد يتخيلها من غير أي حاجة. بعد ما حسبت بيوم بالظبط، واحد فيهم اتحبس النهاردة والتاني مش هتقومله قومة في التمثيل تاني".

المصدر: لها
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