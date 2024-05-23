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فنون ومشاهير

رقصت بحماسة كبيرة في إحدى الحفلات.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في إيطاليا (فيديو)

Lebanon 24
23-05-2024 | 03:50
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نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدت تيا وهي تستمتع بوقتها في إيطاليا، حيث أطلت في أحد الفيديوهات بـ "كروب توب" وهي ترقص بحماسة خلال حضورها إحدى الحفلات في روما.
 
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يُذكر ان تيا درست تصميم الأزياء في إيطاليا.

المصدر: رصد لبنان 24
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