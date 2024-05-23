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فنون ومشاهير

فنان مصري شهير يُطل بشكل "غير طبيعي".. والجمهور يسأل: بيعمل بنفسه كده ليه؟ (فيديو)

Lebanon 24
23-05-2024 | 04:49
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أثار الممثل المصري أحمد الفيشاوي الجدل من جديد.

فقد أطل نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بمقطع فيديو من حفل إطلاق فأحد أفلامه "منقدر ظروفك"، إلا أن الإطلالة لم تكن عادية.

فبينما ارتدى الفيشاوي بنطالاً لماعا وقميصاً أبيض، ظهر يهتز ويتمايل وكأنه فاقد لتوازنه.

فيما انهالت التعليقات المنتقدة كالسيل بعد أن انتشر المقطع كالنار في الهشيم على منصات التواصل خلال الساعات الماضية.
 
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وعلق أحدهم: "ليه كده سكران"، وقال آخر: "مش عارف بيعمل بنفسه كده ليه"، في إشارة إلى غرابة تصرفاته.

كذلك انتقدت تعليقات أخرى الفيديو والإطلالة إلى حد كبير. (العربية)

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