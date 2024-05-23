فنان مصري شهير يُطل بشكل "غير طبيعي".. والجمهور يسأل: بيعمل بنفسه كده ليه؟ (فيديو)

أثار الممثل المصري أحمد الفيشاوي الجدل من جديد.



فقد أطل نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بمقطع فيديو من حفل إطلاق فأحد أفلامه "منقدر ظروفك"، إلا أن الإطلالة لم تكن عادية.



فبينما ارتدى الفيشاوي بنطالاً لماعا وقميصاً أبيض، ظهر يهتز ويتمايل وكأنه فاقد لتوازنه.



فيما انهالت التعليقات المنتقدة كالسيل بعد أن انتشر المقطع كالنار في الهشيم على منصات التواصل خلال الساعات الماضية.

معرفش البني آدم بيعمل ف نفسه كده ليه يا أحمد الفيشاوي pic.twitter.com/PpbevayJm2 — A٤٨ (@Amr_T48) May 22, 2024 Advertisement

وعلق أحدهم: "ليه كده سكران"، وقال آخر: "مش عارف بيعمل بنفسه كده ليه"، في إشارة إلى غرابة تصرفاته.



كذلك انتقدت تعليقات أخرى الفيديو والإطلالة إلى حد كبير. (العربية)



