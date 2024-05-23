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فنون ومشاهير

ممثلة تتعرّض لحادث سير مروّع... وشقيقتها تتحدث كيف نجت منه (صورة)

Lebanon 24
23-05-2024 | 06:18
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كشفت الممثلة الأردنية دانا حمدان عن تعرّض شقيقتها ميّ سليم لحادث سير، ونجاتها منه بأعجوبة، مطمئنة الجمهور على سلامتها.

ونشرت دانا صورة لسيارة مي سليم المحطمة، بعد اصطدامها بمركبة نقل.

وكتبت دانا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامده بسبب سواق مهمل ضربهم وجري، هي بخير ودا أهم حاجة، بس بجد بعض سواقين الترلات والميكروباصات بيبقو نازلين ينتحرو وما بيهمش أرواح الغير! حسبي الله ونعم الوكيل".
 
 
 
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