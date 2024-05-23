مفاجأة سارة لمحبي جورج وسوف!

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أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن مفاجأة سارة لجمهور سلطان الطرب جورج وسوف، حيث ستُصدر قريبًا أغنيتين جديدتين له من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى.ونشرت الشركة السعودية عبر حسابها على "فيسبوك"، صورًا للوسوف برفقة الملحن يحيى خلال تواجدهما في لبنان، وأكدت أن العمل على إحدى الأغنيتين قد اكتمل، بينما يجري تسجيل الأغنية الثانية حاليًّا.ولم تُفصح روتانا عن عنواني الأغنيتين أو موعد طرحهما، لكن من المؤكد أنّ الجمهور سيتشوق لسماعهما والاستمتاع بصوت أبو وديع العذب، وكلمات عادل وألحان يحيى المميزة.وحول تعاونهما، قال يحيى: صوت جورج يعد مصدرًا للطاقة الإيجابية فهو نابع من أطيب قلب في الدنيا، والعملان القادمان سيكونان مفاجأة.وكانت آخر أعمال جورج أغنية جديدة بعنوان "نص عمري"، لإحياء ذكرى الأربعين لوفاة نجله "وديع"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى.