Advertisement

فنون ومشاهير

هذا ما طلبه مخرج مصري من مي عز الدين

Lebanon 24
23-05-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1203300-638520908436755601.jpg
Doc-P-1203300-638520908436755601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، وجّه المخرج أيمن مكرم رسالة الى النجمة المصرية مي عز الدين، طالبها فيها بالعودة الى العمل الكوميدي.

 وتمنّى مكرم التعاون مع مي مرة أخرى، من خلال عمل كوميدي، حيث قال: "ياريت ترجع تاني ومي من الناس اللي استريحت معاهم في الشغل".

 وكانت مي عز الدين قد أثارت جدلاً كبيراً خلال اليومين الماضيين في ظهور هو الأول لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب أكثر من شهرين من دون أي تفاعل مع الجمهور.

 ونشرت مي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لصفحة من القرآن الكريم، ووضعت خطاً تحت آية فيها تتحدث عن الظلم والظالمين، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من جمهورها للتساؤل عن المقصود في منشورها هذا، وهل تعرّضت للظلم في الفترة الماضية، وكشف سبب غيابها طوال تلك الفترة. (لها)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:48 | 2024-05-23
14:00 | 2024-05-23
11:30 | 2024-05-23
09:42 | 2024-05-23
07:46 | 2024-05-23
07:37 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24