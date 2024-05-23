هذا ما طلبه مخرج مصري من مي عز الدين

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، وجّه المخرج أيمن مكرم رسالة الى النجمة المصرية مي عز الدين، طالبها فيها بالعودة الى العمل الكوميدي.

وتمنّى مكرم التعاون مع مي مرة أخرى، من خلال عمل كوميدي، حيث قال: "ياريت ترجع تاني ومي من الناس اللي استريحت معاهم في الشغل".

وكانت مي عز الدين قد أثارت جدلاً كبيراً خلال اليومين الماضيين في ظهور هو الأول لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب أكثر من شهرين من دون أي تفاعل مع الجمهور.

ونشرت مي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لصفحة من القرآن الكريم، ووضعت خطاً تحت آية فيها تتحدث عن الظلم والظالمين، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من جمهورها للتساؤل عن المقصود في منشورها هذا، وهل تعرّضت للظلم في الفترة الماضية، وكشف سبب غيابها طوال تلك الفترة. (لها)