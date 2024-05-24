مقابل مليون يورو.. عائلة عربية تقدّم عرضا باهظا للنجم التركي الشهير إليكم التفاصيل

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يتمتع الممثل التركي جان يمان بشهرة واسعة حول العالم وفي الوطن العربي بشكل خاص، وبالرغم من ابتعاده في السنوات الأخيرة عن الاعمال التركية إلا أنه يعتبر واحد من أكثر النجوم شعبية.ويعيش يمان حاليًا في إيطاليا بسبب شهرته الواسعة هناك كما أنه قدم عدد من الأعمال التركية والعالمية التي أصبح لها جماهير كبيرة.وكشفت مؤخرا العديد من الصفحات التركية ان يمان تلقى عرضًا باهظًا من عائلية عربية وتحديدًا في الإمارات العربية المتحدة.وعرضت العائلة على الممثل التركي مبلغ ضخم يصل إلى مليون يورو مقابل تناول وجبة غداء أو عشاء معهم وقضاء بعض الوقت.وفي الوقت الذي أثار فيه هذا الخبر حالة من الجدل وضجة كبيرة في ظل الأوضاع التي يعيشها الوطن العربي، شكك العديد بصحة الخبر لا سيما نظرًا لقيمة المبلغ الضخم.واشتهر يمان في العالم العربي من خلال مسلسل الطائر المبكر الذي شارك في بطولته إلى جانب زميلته ديميت أوزدمير.(البوابة)