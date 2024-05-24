كاظم الساهر متوتر ومُرتبك خلال حفله في دبي.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح (فيديو)

خلال حفله الغنائي مساء أمس الخميس على مسرح "كوكا كولا أرينا" في دبي، أبدى الفنان العراقي كاظم الساهر قلقه لأنه يُعتبر الأول بعد إطلاق ألبومه الجديد "مع الحب"، قائلاً لجمهوره: كأنها أول حفلة في حياتي.

كاظم الساهر يعبر عن توتره في أول حفل بعد الألبوم الجديد "كأنها أول حفلة بحياتي" pic.twitter.com/uCapCsNG2k — Fnkazem (@Fnkazem_) May 23, 2024 Advertisement

وتبادل الفنان العراقي الحديث مع جمهوره خلال الحفل، حيث صدح صوت أحد الحضور بأن ألبوم "مع الحب" هو الأفضل خلال مسيرة الساهر الفنية، والتي أصدر فيها 25 ألبومًا غنائيًا، فأيد "القيصر" كلامه قائلاً "موسيقيًا هو أقوى ألبوم بحياتي"، لتتعالى بعد ذلك صيحات الحضور.



وأدى الساهر خلال الأمسية باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، أبرزها "قولي أحبك" و"الليل" و"زيديني عشقا"، و"في مدرسة الحب"، و"هل عندك شك"، وهي الأغاني التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، وكانوا يرددون كلماتها معه.(فوشيا)









