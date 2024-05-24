بعد إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج في باريس.. الفنان العربي الشهير يُطمأن الجمهور (فيديو)

بعد إعلان إصابته بالسرطان حيث يخضع لجلسات العلاج الكيماوي في باريس، طمأن الفنان السعودي محمد عبده جمهوره على صحته.



وظهر عبده في فيديو جمعه بالشاعر السعودي صالح الشادي قائلا: "أنا طيب بفضل الله".

"أنا طيب بفضل الله تعالى "

مع الصديق الغالي الاستاذ #محمد_عبده في منزله ..ولقطة للذكرى. وحديث محبة وذكريات .. واحتفاء بمقدم حفيده السابع "عبدالمجيد " من ابنته ريم .

نسأل الله ان يتم عليه الصحة والعافية وان يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد . pic.twitter.com/czY5abLEJj — صالح الشادي (@salehalshadi) May 23, 2024 Advertisement

وقبل أسابيع، كشفت تسجيلات صوتية "مؤثرة"، إصابة المطرب السعودي الكبير بالسرطان.



ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية نسبت إلى المطرب السعودي الملقب بـ"فنان العرب"، وهو يواسي الشاعر الأمير السعودي بدر بن عبد المحسن، قبل وفاة الأخير بيوم.



وقال محمد عبده في رسالة صوتية لصديقه الراحل قبل وفاة عبد المحسن بليلة، إنه يتلقى العلاج الكيماوي في باريس.(سكاي نيوز)







