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فنون ومشاهير

بعد إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج في باريس.. الفنان العربي الشهير يُطمأن الجمهور (فيديو)

Lebanon 24
24-05-2024 | 03:40
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بعد إعلان إصابته بالسرطان حيث يخضع لجلسات العلاج الكيماوي في باريس، طمأن الفنان السعودي محمد عبده جمهوره على صحته.

وظهر عبده في فيديو جمعه بالشاعر السعودي صالح الشادي قائلا: "أنا طيب بفضل الله".
 
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وقبل أسابيع، كشفت تسجيلات صوتية "مؤثرة"، إصابة المطرب السعودي الكبير بالسرطان.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية نسبت إلى المطرب السعودي الملقب بـ"فنان العرب"، وهو يواسي الشاعر الأمير السعودي بدر بن عبد المحسن، قبل وفاة الأخير بيوم.

وقال محمد عبده في رسالة صوتية لصديقه الراحل قبل وفاة عبد المحسن بليلة، إنه يتلقى العلاج الكيماوي في باريس.(سكاي نيوز)



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