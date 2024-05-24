مخرجة معروفة جدّاً تزوجّت للمرّة الثالثة.. إليكم هويّة عريسها وفارق العمر بينهما





وقالت رشا شربتجي "تزوجنا بشكل رسمي"، بعد تساؤلات حول حقيقة ذلك، نتيجة لظهورهما معاً في عدة مناسبات، كان آخرها زيارتها لقبر والدها المخرج هشام شربتجي، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

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وأشادت شربتجي بموهبة زوجها، نافية فرضه في أعمالها، مشيرة إلى أنه سيتواجد فقط في حال كان مناسباً للدور، وإن لم يكن، فلن يشارك. أكدت المخرجة السورية رشا شربتجي خبر زواجها من مواطنها الممثل السوري إبراهيم الشيخ.وقالت رشا شربتجي "تزوجنا بشكل رسمي"، بعد تساؤلات حول حقيقة ذلك، نتيجة لظهورهما معاً في عدة مناسبات، كان آخرها زيارتها لقبر والدها المخرج هشام شربتجي، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاته.وأشادت شربتجي بموهبة زوجها، نافية فرضه في أعمالها، مشيرة إلى أنه سيتواجد فقط في حال كان مناسباً للدور، وإن لم يكن، فلن يشارك.

وولدت شربتجي عام 1975، وكانت تزوجت في عام 2007 من المصور السينمائي ناصر ركا وانفصلا في 2012، كما تزوجت عام 2013 من ضابط المخابرات السورية تمام الصالح نجم الدين، شقيق سوزان نجم الدين، لكنهما انفصلا في 2023.



أما إبراهيم الشيخ إبراهيم فهو من مواليد عام 1994، شارك في 4 أعمال من إخراج رشا شربتجي، وهي "ولاد بديعة"، و"مربى العز"، و"كسر عضم"، وفي عشارية "المهرج" التي لم تُعرض حتى الآن. (الامارات 24)