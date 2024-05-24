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فنون ومشاهير

إبنة وائل كفوري الصغرى... شاهدوا كيف أصبحت (صورة)

Lebanon 24
24-05-2024 | 09:03
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 نشرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، صورة لابنتهما ميلانا، عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
 
 
وعلّقت بشارة على الصورة بالقول: "أحبك".
 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ ميلانا هي الإبنة الصغرى لكفوري وبشارة، وابنتهما الكبرى تُدعى ميشيل.
 
 
 
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