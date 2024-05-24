إبنة وائل كفوري الصغرى... شاهدوا كيف أصبحت (صورة)

نشرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، صورة لابنتهما ميلانا، عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".

وعلّقت بشارة على الصورة بالقول: "أحبك".

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وتجدر الإشارة إلى أنّ ميلانا هي الإبنة الصغرى لكفوري وبشارة، وابنتهما الكبرى تُدعى ميشيل.