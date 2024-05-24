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فنون ومشاهير
كان نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى.. مديرة أعمال الممثل الشهير تكشف جديد حالته الصحيّة
Lebanon 24
24-05-2024
|
09:55
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بعد أن أثار خبر دخول الممثل الشهير شاروخان إلى المستشفى قلق جمهوره ومحبيه؛ على اثر تعرّضه لضربة شمس، طمأنت مديرة أعماله بوجا دادلاني، الجميع على حالته الصحية.
وكتبت بوجا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعبر خاصية "الستوري": "إلى كل جمهور شاروخان، هو في حالة جيدة، ونشكركم على محبتكم وصلواتكم واهتمامكم".
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وأُصيب الممثل البوليوودي شاروخان بضربة شمس قوية أدت إلى معاناته من الجفاف ونقله على الفور إلى أحد المستشفيات. (سيدتي)
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