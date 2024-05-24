Advertisement

فنون ومشاهير

كان نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى.. مديرة أعمال الممثل الشهير تكشف جديد حالته الصحيّة

Lebanon 24
24-05-2024 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1203657-638521667195760470.jpg
Doc-P-1203657-638521667195760470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن أثار خبر دخول الممثل الشهير شاروخان إلى المستشفى قلق جمهوره ومحبيه؛ على اثر تعرّضه لضربة شمس، طمأنت مديرة أعماله بوجا دادلاني، الجميع على حالته الصحية.
وكتبت بوجا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعبر خاصية "الستوري": "إلى كل جمهور شاروخان، هو في حالة جيدة، ونشكركم على محبتكم وصلواتكم واهتمامكم".
Advertisement

وأُصيب الممثل البوليوودي شاروخان بضربة شمس قوية أدت إلى معاناته من الجفاف ونقله على الفور إلى أحد المستشفيات. (سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:08 | 2024-05-24
09:03 | 2024-05-24
08:01 | 2024-05-24
03:40 | 2024-05-24
03:19 | 2024-05-24
02:08 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24