فنان شهير يعلن وفاة شقيقه ويودّعه بكلمات مؤثرة

أعلن الفنان المصري مدحت صالح عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" وفاة شقيقه أحمد، حيث نشر صورة له وعلّق عليها بكلمات مؤثرة ودّعه فيها داعياً له بالرحمة والمغفرة.

وقال مدحت في وداعه لشقيقه: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا حبييي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب مدحت صالح منشوراً آخر كشف من خلاله عن موعد تشييع جثمان شقيقه، حيث قال: "صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى الراحل، حيث أصدرت بياناً جاء فيه: "تتقدّم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون". (لها)