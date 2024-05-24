Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير يعلن وفاة شقيقه ويودّعه بكلمات مؤثرة

Lebanon 24
24-05-2024 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1203740-638521792649183029.jpg
Doc-P-1203740-638521792649183029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الفنان المصري مدحت صالح عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" وفاة شقيقه أحمد، حيث نشر صورة له وعلّق عليها بكلمات مؤثرة ودّعه فيها داعياً له بالرحمة والمغفرة.

 وقال مدحت في وداعه لشقيقه: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا حبييي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 وكتب مدحت صالح منشوراً آخر كشف من خلاله عن موعد تشييع جثمان شقيقه، حيث قال: "صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى الراحل، حيث أصدرت بياناً جاء فيه: "تتقدّم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون". (لها)

 

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:08 | 2024-05-24
09:55 | 2024-05-24
09:03 | 2024-05-24
08:01 | 2024-05-24
03:40 | 2024-05-24
03:19 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24