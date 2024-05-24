تكريم أحمد حلمي ضمن قادة العمل الإنساني في العالم

نشر الفنان المصري أحمد حلمي عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطعاً مصوّراً كشف من خلاله عن تكريمه في حفل قادة العمل الإنساني الذي أُقيم في دبي مساء أمس (الخميس)، وذلك بعد تقديمه العديد من الأعمال الخيرية والتبرّعات التي كان آخرها تبرعه بـ"دبلة" علم مصر الشهيرة التي ارتداها في فيلم "عسل أسود"، وكذلك ساعته في الفيلم نفسه.

وعلّق حلمي على الفيديو قائلاً: "شكراً جزيلاً على هذا التكريم في حفل Top Humanity leaders awards لتكريم قادة الإنسانية".

وأُقيم حفل Top Humanity leaders awards لتكريم قادة الإنسانية برعاية إحدى الجمعيات الخيرية الدولية، وشارك في الحفل العديد من الفنانين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى شيوخ وقادة معروفين في دبي، منهم: الشيخة مريم بنت محمد بن أحمد آل مكتوم، والشيخة الدكتورة علياء القاسمي، والشيخ حميد بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ زايد بن محمد بن خالد القاسمي، والشيخ عيسى بن عبدالله المعلا.

( لها)