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فنون ومشاهير

بشكل غامض.. فنانة شهيرة تستعد للزواج للمرة الثانية وتحتفل بليلة "حنتها" (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2024 | 01:23
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احتفلت الفنانة المصرية ياسمين رئيس بشكل مفاجئ مساء أمس لجمعة بحفل (حنتها)، التي اخفتها عن متابعيها، ولم تفصح عن ارتباطها نهائيًا خلال الفترة الماضية، بحضور عدد من صديقاتها من الوسط الفني وخارجه.

ونشرت ياسمين رئيس عبر حسابها على موقع (إنستغرام) عددا من الصور والفيديوهات التي شهدت إطلالتها بفستان أبيض قصير، وطرحة زفاف بيضاء قصيرة وتاج، وذلك بحضور الفنانة دينا الشربيني، صبا مبارك، ميرهان حسين، نجلاء بدر ، دنيا سامي والمؤلفة رنا أبو الريش.
 
 
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ولم تكشف ياسمين هوية العريس بنفسها، ولكن مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت أنه رجل أعمال يُدعى أحمد عبدالعزيز، كان متزوجا من الابنة الصغرى للفنانة رغدة.
يذكر أن رئيس كانت قد انفصلت عن المخرج هادي الباجوري قبل عامين تقريبا، بعد حديثه عن قبوله تقديم زوجته مشاهد جريئة.

إذ أعلنت رئيس يوم الثلاثاء 22 شباط 2022 خبر طلاقها رسميًا من المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد 7 سنوات من الزواج، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، قائلة: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".(البوابة)

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