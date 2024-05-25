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فنون ومشاهير

هي أوكرانية.. الممثل نيكولا معوض برفقة زوجته الجميلة تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
25-05-2024 | 03:39
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نشر الممثل اللبناني نيكولا معوض صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه عبر تطبيق انستغرام.

واستعرض معوض صورا برفقة زوجته الأوكرانية الجميلة مادلين.
 
 
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان نيكولا تزوج من مادلين عام 2021 ورزقا بطفلة تدعى "سيان".

وشارك معوض مؤخرا في مسلسل "الحشاشين" الذي عرض خلال شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا.

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