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فنون ومشاهير

الإعلامية ديانا فاخوري تنشر صورة جديدة لابنها دانيال.. شاهدوا ماذا كان يفعل

Lebanon 24
25-05-2024 | 04:57
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نشرت الإعلامية في قناة mtv ديانا فاخوري صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدا في الصورة ابنها دانيال وهو يُشاهد والدته أثناء تقديمها نشرة الأخبار.
 
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وعلقت ديانا على الصورة قائلة: "انه يرى والدته تقدم الأخبار. رجلي حبيبي".

وكانت ديانا رزقت في شهر كانون الثاني الماضي بمولودها الأول من زوجها جيري ماهر.



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