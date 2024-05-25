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فنون ومشاهير
الإعلامية ديانا فاخوري تنشر صورة جديدة لابنها دانيال.. شاهدوا ماذا كان يفعل
Lebanon 24
25-05-2024
|
04:57
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نشرت الإعلامية في قناة mtv ديانا فاخوري صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وبدا في الصورة ابنها دانيال وهو يُشاهد والدته أثناء تقديمها نشرة الأخبار.
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وعلقت ديانا على الصورة قائلة: "انه يرى والدته تقدم الأخبار. رجلي حبيبي".
وكانت ديانا رزقت في شهر كانون الثاني الماضي بمولودها الأول من زوجها جيري ماهر.
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