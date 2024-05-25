الإعلامية ديانا فاخوري تنشر صورة جديدة لابنها دانيال.. شاهدوا ماذا كان يفعل

نشرت الإعلامية في قناة mtv ديانا فاخوري صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدا في الصورة ابنها دانيال وهو يُشاهد والدته أثناء تقديمها نشرة الأخبار.

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