فنانة اتّهمت سائق أجرة بالتحرّش بها... أوقف السيارة وهذا ما قام به

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تطورات جديدة طرأت على واقعة اتهام الفنانة المصرية هلا السعيد لسائق في شركة "أوبر" بالتحرش بها.فقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل السائق بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات.ونفى المتهم ما نسب إليه، مشيراً إلى أنه "مريض سكر"، ويحتاج للتبول باستمرار، وفق وسائل إعلام محلية.وأضاف أنه أثناء سيره شعر برغبة في التبول، فأوقف السيارة وتوارى خلفها لقضاء حاجته، ليتفاجأ بالفنانة تصرخ وتجري، لافتاً إلى أنه حاول طمأنتها، وشرح ظروفه المرضية، إلا أنها لم تستمع له.وكانت السعيد، قد نشرت فيديو على حسابها الشخصي في إنستغرام، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة أوبر، مؤكدة انفعالها عليه بعد أن أوقف السيارة وخلع حزامه قائلاً إنه "مريض سكر". (العربية)