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فنون ومشاهير

وفاة مخرج عن 53 عاماً... خسر معركته مع السرطان

Lebanon 24
25-05-2024 | 09:10
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توفي المخرج مورغان سبورلوك، المعروف بفيلمه الوثائقي "سوبر سايز مي" في 2004، عن 53 عاماً، بمضاعفات إصابته بالسرطان.

وذكر بيان وكيل أعماله أن سبورلوك توفي في نيويورك "محاطاً بالعائلة والأصدقاء".
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ونقل البيان عن شقيقه كريغ سبورلوك قوله: "قدم مورغان الكثير بفنه وأفكاره وسخائه. لقد فقد العالم عبقرية إبداعية حقيقية ورجلاً مميزاً".
وساعد الفيلم في تحفيز شركات الوجبات السريعة على تغيير نهجها لتضمين قوائمها خيارات صحية، وسط قلق متزايد من ارتفاع معدلات البدانة في الولايات المتحدة.
 
وأنتج سبورلوك وأخرج حوالي 70 فيلماً وثائقياً ومسلسلاً تلفزيونياً. (الامارات 24)
 
 
 
المخرج مورغان سبورلوك مع ملصق سوبر سايز مي (أرشيف)
 
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