Advertisement

فنون ومشاهير

تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)

Lebanon 24
25-05-2024 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1204031-638522548154472064.jpg
Doc-P-1204031-638522548154472064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن وفاة طليقها ووالد أبنائها جيلان وسمير، متمنية أن يمدهما الله بالصبر والسلوان، دون أن تكشف السبب.

ونعت لجين طليقها عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لأبنائي وأغلى ما أملك جيلان وسمير بوفاة والدهما منذ قليل".
Advertisement

وأضافت: "الله يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته الصبر والسلوان". (فوشيا)
 
 
f55c16a6-f25d-4aad-9296-ca26950048b2
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:10 | 2024-05-25
06:21 | 2024-05-25
04:57 | 2024-05-25
04:27 | 2024-05-25
03:39 | 2024-05-25
02:28 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24