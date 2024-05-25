تُوفي قبل قليل... إعلاميّة معروفة تنعى طليقها بحزن شديد (صورة)

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أعلنت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن وفاة طليقها ووالد أبنائها جيلان وسمير، متمنية أن يمدهما الله بالصبر والسلوان، دون أن تكشف السبب.ونعت لجين طليقها عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لأبنائي وأغلى ما أملك جيلان وسمير بوفاة والدهما منذ قليل".وأضافت: "الله يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته الصبر والسلوان". (فوشيا)