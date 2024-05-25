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فنون ومشاهير

بسبب أزمتها مع نضال الأحمدية.. هل سيُلغى حفل أصالة في لبنان؟

Lebanon 24
25-05-2024 | 14:13
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كشف نقيب الموسيقيين اللبنانيين فريد بوسعيد، عن موقف النقابة النهائي بشأن أزمة الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية والفنانة أصالة نصري، وتأثيرها على الحفل المقرر للفنانة السورية في بيروت في شهر آب المقبل.
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وأكد بوسعيد في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "الحفل لن يُلغى وسيقام في موعده المحدد في 10 آب، بشرط أن يقدم منظم الحفل الأوراق اللازمة للحصول على التصاريح القانونية والأمنية، بالإضافة إلى دفع المستحقات المالية".

وأشار إلى أن النقابة ليست لها علاقة بالخلافات بين أصالة نصري ونضال الأحمدية، واصفاً إياها بأنها "خلافات شخصية".
 
 
وكانت الإعلامية اللبنانية الأحمدية توعدت أصالة نصري، وهدّدتها بتوقيفها في مطار بيروت الدولي، ومحاكمتها بسبب "إهانتها الأمن اللبناني بعد اتهامه بأنه زجّ المخدرات في حقيبتها".

وقالت نضال، في تدوينة نشرتها عبر حسابها في منصة "إكس"، تعليقاً على الحفل المرتقب لأصالة: "لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح. كنت تناسيت وسامحت، لكن طالما تحقرونني بواسطتها وطالما أنها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها".
 
 
وكانت السلطات في مطار بيروت، أوقفت أصالة نصري عام 2017 بتهمة حيازتها كمية من الكوكايين، وعلى الفور حُوِّلَت إلى الجهات المختصة، ومن ثم إلى مدعي عام جبل لبنان الذي حولها بدوره إلى القضاء المختص للبت بالقضية، فيما أشارت المعلومات وقتها إلى أن أصالة غادرت لبنان على متن رحلة للخطوط الجوية التركية؛ حيث توجّهت إلى إسطنبول، ومنها إلى القاهرة. (فوشيا)
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