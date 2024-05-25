فنان لبناني شهير يكشف عن موت حبيبته وتعرّضه لكل أنواع الخيانة.. وهذا ما قاله عن ارتباطه بزينة مكي!

Advertisement

تحدث الفنان اللبناني كارلوس عزار عن الأسباب التي حالت دون ارتباطه وزواجه حتى اللحظة، كاشفا أنه تعرض لجميع أشكال الخيانة.وقال عزار خلال ظهوره في برنامج "عندي سؤال" المذاع عبر قناة المشهد، إنه ليس فاشلًا في الحب، بل هو شخص يحب بصدق، مضيفا أن فشل علاقته يعود لاختيارته الخاطئة، ولا يجد نفسه شخصًا سيئًا، على العكس يعتبر أن كل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية يلجؤون للشخص الصحيح الخالي من المشاكل.وقال: "ممكن بكتير مرات يكون العطل فيهن، وممكن تكون مع ناس كتير مناح وأنت منيح بس ما تركب". وتابع أنه لم يفكر يومًا بالانتقام من الفتيات اللواتي خذلنه، إلا أن تصرفات بعضهن دفعته للتحري في حياتهن أكثر والبحث عمّا يخفينه عنه.وأعرب عن ندمه بشدة على عدم زيارته لحبيبته السابقة عندما كانت تصارع الموت، مشيرًا إلى أنه لم يكن يمتلك النضج الكافي حينها، وهو ينوي زيارة قبرها قريبًا.وقام كارلوس بتأدية أغنية أحمد سعد "اختياراتي مدمرة حياتي" خلال اللقاء، كما فعلت الفنانة زينة مكي سابقًا، فسأله الإعلامي محمد قيس عما إذ كان قد ارتبط بزينة وأعلمه بأنها قامت بتقديم الأغنية أيضاً، ليرد كارلوس بالقول: عن جد لو كنت عارف كنت ما غنيتها. ورفض الكشف عن حقيقة ارتباطه بمكي، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن حياته الشخصية وهو لا يرغب بأن يتم تداولها. (فوشيا)