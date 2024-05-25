بعد عملية استئصال كليته المصابة بالسرطان.. أول صورة للفنان اللبناني الشهير وهو يغادر المستشفى!

بعد خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح تم خلالها استئصال كليته إثر إصابتها بالسرطان، نشر الفنان اللبناني ريان صورة له وهو بالسيارة أثناء مغادرته المستشفى.



وقد أطل ريان بالصورة التي نشرها عبر ستوري حسابه على إنستغرام، وهو يضع الكمامة حرصاً منه على سلامته ويرتدي رداء المستشفى ويضع قبعة وهو يرفع شارة النصر للدلالة أنه يتمتع بمعنويات عالية وأنه انتصر على المرض. ووضع على الصورة التعليق التالي: I’m back (لقد عدت) مع رمز اليد التي تشير إلى القوة.

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وكان الفنان ريان أطلَ أمس من خلال فيديو نشره عبر ستوري حسابه على إنستغرام وهو يرقد على سرير المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال كليته، وطمأن بنفسه جمهوره على حالته الصحية وأنه بخير بعد إجراء العملية الجراحية التي خضع لها وتم من خلالها استئصال كليته التي تبين أنها مصابة بالسرطان. وقال ريان الذي ظهر بالفيديو بمعنويات مرتفعة وهو يبتسم: " أحب أن أطمئنكم أنني بخير لقد تكللت العملية التي أجريتها بالنجاح بسبب دعواتكم الصادقة لي. شكراً لكل من اطمأن عليّ وإن شاء الله أعود إليكم قريباً بإذن الله". (سيدتي)