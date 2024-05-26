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فنون ومشاهير

في بث مباشر .. فنانة شهيرة توثق لحظة القاء القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات

Lebanon 24
26-05-2024 | 00:30
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ألقت السلطات الهولندية القبض على مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج، لحيازتها المخدرات، قبل ساعات من توجهها إلى مدينة مانشستر في بريطانيا لإحياء حفل غنائي ضخم.

وكتبت نيكي ميناج، 41 عاماً، سلسلة منشورات عبر منصتي إنستغرام وإكس، لتكشف عما يحدث لها في مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام، وتفتيش حقائبها بعد مصادرتها دون موافقتها.

 وقالت إن سلطات المطار أبلغتها بالعثور على مخدرات داخل أمتعتها، "رغم فحصها مسبقاً بواسطة موظفي الجمارك". حسب قولها.

ونشرت المغنية الأميركية مقطع فيديو لحوار جمعها مع شخص أشارت لاحقاً إلى كونه الطيار المسؤول عن الرحلة، حيث أخبرها أن سلطات المطار قررت تفتيش حقائبها، بسبب انزعاج أحد الضباط من تصويرها له.

وأشارت إلى أن "الحشيش قانوني في أمستردام، لكنها تتعرض للمضايقات بسبب مؤامرة تم خلالها رشوة عدة أشخاص لمحاولة منعها من الوصول إلى مدينة مانشستر وإقامة حفلها الغنائي، وارتيابها في تورط الطيار ضمن تلك الخطة، لعدم قدرتها على رؤية الطائرة التي ستقلها وقت وصولها للمطار، إلى جانب رغبته في حذفها لمقطع الفيديو المنشور".

وتوقفت نيكي ميناج عن النشر بعد تأكيد استدعائها للإدلاء بشهادتها حول موظف الأمن الخاص بها، والذي قال: إن لفافات الحشيش الزائدة عن الحد المسموح تخصه، ولا علاقة للمغنية بها.

 ( العربية)

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