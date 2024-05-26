حسن شاكوش يتعرض لموجة انتقادات وسخرية بسبب ملابسه (صورة)

طالت موجة من الانتقادات والسخرية مغني المهرجانات حسن شاكوش، بعد نشره صورًا على "إنستغرام" ظهر فيها بستايل مختلف، حيث ارتدى غطاء على رأسه وملابس ستان.

وعلق شاكوش على الصور قائلاً: دائما مختلف، لتتوالى عليه التعليقات بالانتقاد والسخرية من المظهر الجديد، فالبعض بارك له على الحجاب، وآخرون تمنوا له أن يكون قد ارتداه عن اقتناع، واعتبرها طرف ثالث بأنها غير لائقة إطلاقا.

على جانب آخر، طرح حسن شاكوش مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "خصمي رن عليا طالبني" بالتعاون مع حمو بيكا، ونشر مقطع فيديو على "تيك توك" يظهر فيه بنفس الملابس وأغنيته الجديدة في الخلفية.

كما يستعد لطرح أغنية أخرى مع حمو بيكا وعمر كمال تحمل اسم "ولاد موت" بطريقة الفيديو كليب، ولم يتم تحديد موعد إصدارها بعد.