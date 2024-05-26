من هو عريس ياسمين رئيس الجديد؟

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تساءل العديد من المتابعين عن هوية عريس الفنانة المصرية ياسمين رئيس بعد إعلانها المفاجئ عن خطوبتها بحضور صديقاتها المقرّبات، وذلك بعد عامين من انفصالها عن زوجها الأول المخرج هادي الباجوري.ووفق المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام محلية، فإن عريس ياسمين رئيس الجديد هو رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، لكن الفنانة لم تتحدث عنه، أو تنشر صورًا تجمعهما.وأضافت المعلومات، بأن عبد العزيز سبق له الزواج من الإبنة الصغرى للفنانة رغدة، ويعمل في قطاع استكشاف الموارد المعدنية وإعادة تدوير النفايات الصلبة.كما أن لديه مشروعاته الاستثمارية الخاصة في البنيان العربي، ويحب الرياضة والصيد، وشغوف بسباق السيارات.ولم تعلن ياسمين رئيس من قبل عن هوية زوجها الجديد أو أنها تعيش في قصة حب مع أي شخص بعد انفصالها عن زوجها السابق، ومن المقرر أن تحتفل بزفافهما يوم الخميس المقبل.وعُلم أن حفل زفاف ياسمين رئيس سيكون في مدينة الجونة، وتم دعوة عدد قليل من الفنانين، لرغبتها في إبقاء الحفل بعيداً عن أعين الإعلام.وكانت الفنانة ياسمين رئيس احتفلت بـ"ليلة الحنة"، مع عدد من صديقاتها المقربات، استعدادا لدخول القفص الذهبي مجدداً، وفق ما نشرته العديد من زميلاتها من صور وفيديوهات توثق الحفل، عبر "السوشال ميديا". (فوشيا)