المصممون العرب الشباب يلمعون في مهرجان كان (صور)

لم تقتصر إطلالات النجمات في مهرجان كان السينمائي الدولي الذي اختتم مساء السبت في فرنسا، على لمسة أهم المصممين العالميين فحسب، بل كذلك شهد الحدث ولادة العديد من المصممين الشباب.



نادين لبكي: اطلالات شبابية

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طغى اللون الأسود على إطلالات نادين لبكي في مهرجان كان السينمائي الدولي، وتعاونت الممثلة والمخرجة اللبنانية مع عدد من المصممين الشباب. ارتدت ثوباً أسود اللون من تصميم اللبنانية سارة مراد. فستان من الثياب الجاهزة مميز بأقمشة الدانتيل والشيفون مع فتحة عالية على الساق.



تابعت نادين أناقتها في "كان"، واختارت في إحدى إطلالاتها ثوباً أسود اللون من لمسة المصمم اللبناني جان لويس ساباجي الذي يتعاون مع عدد من النجمات، حيث جاء فستانها مع أكمام طويلة.



ياسمين صبري: أناقة جان بيار خوري طغى اللون الأسود على إطلالات نادين لبكي في مهرجان كان السينمائي الدولي، وتعاونت الممثلة والمخرجة اللبنانية مع عدد من المصممين الشباب. ارتدت ثوباً أسود اللون من تصميم اللبنانية سارة مراد. فستان من الثياب الجاهزة مميز بأقمشة الدانتيل والشيفون مع فتحة عالية على الساق.تابعت نادين أناقتها في "كان"، واختارت في إحدى إطلالاتها ثوباً أسود اللون من لمسة المصمم اللبناني جان لويس ساباجي الذي يتعاون مع عدد من النجمات، حيث جاء فستانها مع أكمام طويلة.



واصلت ياسمين صبري تعاونها مع المصمم اللبناني الشاب جان بيار خوري. خلال حضورها مهرجان كان السينمائي الدولي أطلت النحمة المصرية بعدد من اللوكات من بينها فستان أحمر طويل. تلك القطعة بدا لافتة للانتباه بتصميمها الكلاسيكي. كذلك أطلت النجمة المصرية بثوب من المصمم اللبناني كان عبارة عن قطعة ذهبية اللون من دون حمالات.



ايفا لانغوريا: لمسة سعودية واصلت ياسمين صبري تعاونها مع المصمم اللبناني الشاب جان بيار خوري. خلال حضورها مهرجان كان السينمائي الدولي أطلت النحمة المصرية بعدد من اللوكات من بينها فستان أحمر طويل. تلك القطعة بدا لافتة للانتباه بتصميمها الكلاسيكي. كذلك أطلت النجمة المصرية بثوب من المصمم اللبناني كان عبارة عن قطعة ذهبية اللون من دون حمالات.



أطلت العديد من النجمات بلمسة المصممة السعودية إيمان العجلان، على رأسهن الممثلة الأمريكية ايفا لانغوريا. اختارت ايفا ثوباً لافتا من اللون الذهبي من دون حمالات، ونسقت فوقه "كاب" من اللون الأسود.



بيلا ثورن بلمسة كريغور جابوتيان أطلت العديد من النجمات بلمسة المصممة السعودية إيمان العجلان، على رأسهن الممثلة الأمريكية ايفا لانغوريا. اختارت ايفا ثوباً لافتا من اللون الذهبي من دون حمالات، ونسقت فوقه "كاب" من اللون الأسود.