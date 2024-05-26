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فنون ومشاهير

بعد 15 عامًا.. تامر حسني يلتقي بطفل فيلم "عمر وسلمى2"

Lebanon 24
26-05-2024 | 10:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان تامر حسني خلال إحيائه إحدى حفلات الزفاف، ظهر فيه وهو يلتقي يوسف عطية، الذي شارك في طفولته في فيلم "عمر وسلمى 2" الذي عرض قبل 15 عاما، وكان الطفل الشقي في الفيلم .
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وظهر تامر في الفيديو وهو يحتضن يوسف ويغني ويرقص معه، وقال في الفيديو: "في عمر وسلمى 2 كان فيه يوسف اللي أنا بقوله يا طفل يا سئيل، كبر أهو ما شاء الله".

يُذكر أن فيلم "عمر وسلمى 2" عرض عام 2009 وهو من بطولة تامر حسني ومي عز الدين وعزت أبو عوف وميرهان حسين ومجدي بدر وميسرة وملك زاهر وليلى زاهر. (لها)
المصدر: لها
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