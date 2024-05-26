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فنون ومشاهير

أيمن زيدان يلتقي بشقيقه الراحل إفتراضياً وينهار بالبكاء

Lebanon 24
26-05-2024 | 10:30
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تحدث النجم أيمن زيدان عن طفولته المليئة بالأقارب والأحباء وطريقته في العيش من دون خصوصية لتواجده في منزل عائلي ضخم، وهو ما جعله يحلم بأحلام الفقراء للتغيير.

 وواختار خلال استضافته في برنامج "كتاب الشهرة" النجم السوري تيم حسن كأكثر الفنانين نجاحاً في الدراما المشتركة، مُشيرًا إلى أنه بمكان آخر عن بقية النجوم الآخرين، إذ استطاع منذ تجاربه الأولى لفت الأنظار، واصفاً إياه بـ"الممثل الاسثنائي"، إذ استطاع التلوين في أدواره.

وخلال اللقاء، تفاجئ النجم السوري بلقاء افتراضي مع شقيقه الراحل شادي زيدان وظهر فيها الأخير بتقنية الذكاء الاصطناعي، وأعرب فيه عن حنينه العميق لشقيقه أيمن ووالدتهما وعن فخره بإنجازاته. وبينما كانت كلمات شادي تنساب، لم يتمالك أيمن زيدان نفسه، وانهمرت الدموع من عينيه، معبراً عن حبه وشوقه الكبيرين له.

 وعن الانتقادات التي تعرض لها بسبب رقصة جمعته بالفنانة الأردنية صفاء سلطان في مسلسل "بيت أهلي"، قال: "هذا ليس أيمن زيدان هذا الذي أمامك، هذا شخصية بمسلسل ترقص بهذه الطريقة.. لازم الفصل بين الفنان وبين الشخصية التي يؤديها، لأنه قد يضطر لعمل دور شاذ جنسيًا، أو قاتل متسلسل، أو دور شرير".

 وتحدث زيدان أيضاً عن طلاقه وإبنته وقال: "أنا غير نادم على عيش ابنتي رفقة والدتها الفنانة المعتزلة نورمان أسعد، لأنها تعيش في ظروف استثنائية ونموذجية، وأنا برأيي دائماً الأم هي الحضن الأكثر دفئاً لتكملة المشوار مع الأولاد". ( لها)

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