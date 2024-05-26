بالفيديو... مشاجرة بين ملكة جمال وحارسة أمن

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دخلت حارسة أمن في مهرجان كان السينمائي في مشاجرة جديدة مع ملكة جمال الدومينيكان السابقة ماسيل تافيراس قبل اختتامه، مساء السبت، وذلك بعد أيام من عراكها مع المغنية الأمريكية كيلي رولاند.وجاءت مشاجرة حارسة الأمن مع ملكة جمال الدومينيكان السابقة بعد أن ارتدت الأخيرة فستانًا عليه صورة "المسيح"، لكنها فوجئت عندما أوقفتها حارسة الأمن، ثم أصرت ماسيل على فرد ذيل الفستان في مخالفة للتعليمات، قبل أن يتصاعد الموقف، وتدفع حارسة الأمن بيدها، فطُرِدَت من المكان.ولم يُكْشَف عن هوية حارسة الأمن علنًا، فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنها امرأة فرنسية تعمل بعقد قصير الأمد مع المهرجان.وكانت حارسة الأمن تعرّضت للتوبيخ قبل أيام من كيلي رولاند على السجادة الحمراء، بعد أن حاولت توجيهها لصعود الدرج، وعدم الانتظار طويلاً لتحيّة المعجبين، فيما قالت النجمة الأمريكية إن الحارسة عاملتها بعنصرية.وواجهت الحارسة نفسها اتهامات بافتعال مواجهة مع نجمة البوب الكورية يونا، واعتقد متابعون أنها تواجه مشكلة حقيقية مع عدد قليل من "النساء ذوات البشرة الملونة من الوقوف على الدرج"، وهو ما نفاه مقربون منها.ودافع زملاء الحارسة عنها بالقول إنها كانت "تؤدّي وظيفتها فقط"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وعلّق أحد موظفي المهرجان المخضرمين، الذي يعمل في المنتجع: لقد كانت تعمل تحت ضغط كبير لإبقاء الناس على السجادة يتحركون، وذلك لمنع تراكم الحشود.وأضاف: لم يكن هناك دفع أو تدافع أو توبيخ، وأن الأمن والسلامة هما الأولى، إلى جانب الالتزام بجداول زمنية صارمة وفقًا للعقود - حتى المشاهير عليهم الالتزام بالقواعد.وكان مهرجان كان السينمائي قد اختتم فعالياته، مساء السبت، حيث أعلن القائمون على دورته الـ77 عن الجوائز الخاصة بالحدث الفني، بحضور نجمات الفن والشهيرات اللاتي استعرضن إطلالاتهن قبل إعلان النتائج. (فوشيا)