مؤلف أشهر أغنيات أفلام "ديزني" يفارق الحياة

توفي الملحّن الأميركي ريتشارد شيرمان، الذي لحن أشهر أغنيات أفلام ديزني، مثل "ماري بوبينز" Mary Poppins و"ذا جانغل بوك The Jungle Book"، عن عمر يناهز الـ 95 عاماً.وقالت استوديوهات ديزني، في بيان صحفي، إن شيرمان توفي في بيفرلي هيلز بعد مرض مرتبط بكبر سنه.ووصفت الشركة ريتشارد شيرمان، بأنه "عضو رئيس" في دائرة المواهب الإبداعية بالمؤسسة، والت ديزني.بدوره، قال الرئيس التنفيذي الحالي لشركة ديزني، بوب إيغر، إن الشركة ستكون ممتنة للأبد للبصمة التي تركها ريتشارد على العالم.وكان الأخوان شيرمان مسؤولين عن عدد كبير من الأغاني الموسيقية في أفلام الصور المتحركة أكثر من أي فريق آخر لكتابة الأغاني في تاريخ السينما، حسبما جاء في بيان والت ديزني.ورحل ريتشارد شيرمان، بعد 12 عاما، من وفاة شقيقه روبرت الذي فارق الحياة في العام 2012؛ إذ شكلا ثنائيا تلحينيا غزير الإنتاج لشركة ديزني بين عامَي 1960 و1973، مع مشاركتهما في تلحين أكثر من 200 أغنية لـ27 فيلما ونحو 20 إنتاجا تلفزيونيا.ومن بين أبرز الأعمال التي ألّفها الشقيقان أغنية "تشيم تشيم تشيري chim chim cherry" لفيلم "ماري بوبينز" العام 1964، والتي فازت بجائزة أوسكار.وقدم الأخوان أغنية "إتس إيه سمول وورلد It's a Small World وكذلك أغنية "آي وانا بي لايك يو I Wan'na Be like You" من فيلم "ذا جانغل بوك". (فوشيا)