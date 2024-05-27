الشاب صديق خطيبها وهي من عرفتها عليه.. لماذا التزمت نادين نجيم الصمت في قضية "فضيحة" هبة نور؟

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ذكرت "نواعم" ان الممثلة نادين نسيب نجيم لم تعلق على الفيديو المنتشر على المواقع البديلة وبطلته الممثلة السورية هبة نور.والمعروف ان نادين ونور تربطهما صداقة قوية، كما أن الشاب الذي ظهر في الفيديوهات يُعتبر خطيب نور بحسب ما بدأ يعلن عنه؛ والفيديو الذي هو أصل المشكلة، بات يسحب من المواقع البديلة بعد الازمة التي ظهرت فيها الى جانب شاب وهما يقومان بحركات لها دلالات معنية ، لتبدأ الحملات ضد نور والشاب المفترض أنه إلى جانبها، وكأنها حملة مبرمجة.هكذا التزمت نادين نسيب نجيم الصمت، مع العلم أن الشاب الذي كان الى جانب هبة نور هو صديق خطيب نجيم وهي من عرفتها عليه في احدى المناسبات التي جمعتهما، بحسب نواعم.يذكر أن نور قامت بتكليف مجموعة من المحامين للدفاع عنها في هذه القضية وحذف الفيديو الذي هي اول من نشرته وعادت لحذفه.(نواعم)