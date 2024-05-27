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فنون ومشاهير

حادث مؤلم.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروّعة وتفاصيل تكشف ما حصل معه!

Lebanon 24
27-05-2024 | 07:18
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توفي الممثل جوني واكتور، نجم مسلسل General Hospital، عن عمرٍ يناهز 37 عاماً، بعد أن تلقى طلقات نارية أدت إلى وفاته، وذلك يوم السبت الماضي في لوس أنجلوس.
 
 
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مقتل بطل General Hospital جوني واكتور في لوس أنجلوس | ET بالعربي
 
وشارك موقع TMZ ووالدة واكتور، سكارليت واكتور خبر وفاته في 26 أيار، وقالت لـ TMZ إن جوني وزميله شاهدا ثلاثة رجال يحاولون سرقة محول حفاز من سيارته، وعلى الرغم من أن جوني لم يحاول إيقافهم، إلا أنه تم إطلاق النار عليه ونقله بعد ذلك إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاته في وقتٍ مبكر من صباح يوم السبت.
 
 
ووفقاً لموقع Los Angeles Times، قال شقيق واكتور إنه عادةً ما يوجد جهاز التحكم في انبعاثات العادم في الهيكل السفلي للسيارة، ويحتوي على معادن ثمينة بما في ذلك الروديوم والبلاديوم والبلاتين. يمكن أن يجني اللصوص مئات الدولارات من بيعها لموردي قطع غيار السيارات أو ساحات الخردة، حيث يمكن صهرها واستخراج المعادن الثمينة.
 
 
ومن جانبه، أكد وكيل واكتور ديفيد شاؤول، وفاته لموقع People، وقال: "إنه ليس مجرد ممثل موهوب ملتزم بمهنته، ولكنه مثال أخلاقي حقيقي لكل من عرفه. يجسد العمل الجاد والمثابرة والموقف الذي لا يستسلم أبداً".
 
 

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