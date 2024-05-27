Advertisement

فنون ومشاهير

ما حقيقة منع عمرو دياب وشيرين من الغناء في لبنان؟

Lebanon 24
27-05-2024 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1204770-638524245792810035.jpg
Doc-P-1204770-638524245792810035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين اللبنانيين، حقيقة منع عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب من الغناء في لبنان بعد انتشار أخبار في وقت سابق تزعم ذلك، مؤكداً أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن لبنان يرحّب بأي مطرب يحترم الفن
Advertisement
 
جاء ذلك خلال تكريمه في مصر، حيث كرّمه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في مصر، في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلسَي نقابتي الموسيقيين في مصر ولبنان.

ورأى مصطفى كامل أن تكريم فريد بو سعيد في مصر بمثابة ردّ للجميل، بعد تكريم الأول في مقر نقابة المهن الموسيقية في لبنان في وقت سابق بحضور وليد توفيق.


وعبّر بو سعيد عن سعادته بالتكريم في مصر وقال إنه أغلى تكريم في حياته، مؤكداً أنه يشعر كما لو أنه في بيته، ومشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وقال نقيب موسيقيي لبنان خلال حفل تكريمه إن ليس هناك فنان لبناني لم يغنِّ في مصر، مضيفاً: "عندما جئت القاهرة، شعرت بأنني في بيتي، وضروري جداً التعاون المشترك بين نقابتَي المهن الموسيقية في مصر ولبنان، ويجب أن يكون هناك تواصل دائم بين الفنانين المصريين واللبنانيين".

وكشف خلال الحفل عن واقعة منعه لحسن شاكوش وعمر كمال الغناء في بيروت، مؤكداً أنه فعل ذلك بعد قرار مصطفى كامل بمنعهما الغناء، مشيراً إلى أنه بذلك احترم قرارات النقابة المصرية. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:54 | 2024-05-27
07:18 | 2024-05-27
06:36 | 2024-05-27
05:45 | 2024-05-27
04:40 | 2024-05-27
04:14 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24