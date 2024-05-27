ما حقيقة منع عمرو دياب وشيرين من الغناء في لبنان؟

كشف فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين اللبنانيين، حقيقة منع عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب من الغناء في لبنان بعد انتشار أخبار في وقت سابق تزعم ذلك، مؤكداً أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن لبنان يرحّب بأي مطرب يحترم الفن

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جاء ذلك خلال تكريمه في مصر، حيث كرّمه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في مصر، في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلسَي نقابتي الموسيقيين في مصر ولبنان.



ورأى مصطفى كامل أن تكريم فريد بو سعيد في مصر بمثابة ردّ للجميل، بعد تكريم الأول في مقر نقابة المهن الموسيقية في لبنان في وقت سابق بحضور وليد توفيق.





وعبّر بو سعيد عن سعادته بالتكريم في مصر وقال إنه أغلى تكريم في حياته، مؤكداً أنه يشعر كما لو أنه في بيته، ومشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.



وقال نقيب موسيقيي لبنان خلال حفل تكريمه إن ليس هناك فنان لبناني لم يغنِّ في مصر، مضيفاً: "عندما جئت القاهرة، شعرت بأنني في بيتي، وضروري جداً التعاون المشترك بين نقابتَي المهن الموسيقية في مصر ولبنان، ويجب أن يكون هناك تواصل دائم بين الفنانين المصريين واللبنانيين".



وكشف خلال الحفل عن واقعة منعه لحسن شاكوش وعمر كمال الغناء في بيروت، مؤكداً أنه فعل ذلك بعد قرار مصطفى كامل بمنعهما الغناء، مشيراً إلى أنه بذلك احترم قرارات النقابة المصرية. (لها)