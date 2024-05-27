ركع على ركبتيه وقدّم الخاتم.. ممثل شهير يطلب يد حبيبته للزواج في عيد ميلاده (فيديو)

Advertisement

فاجأ الممثل التركي بوراك يوروك، نجم مسلسل "حب منطق انتقام"، حبيبته، المغنية التركية توانا يلماز بطلب يدها للزواج في اليوم الذي صادف عيد ميلاده.وأخرج يوروك أثناء احتفاله بعيد ميلاده برفقة أصدقائه، الخاتم من جيبه وقدّمه لحبيبته التي كانت منشغلة بتوثيق أجواء الاحتفال بهاتفها المحمول، وبدا على ملامحها الصدمة والسعادة حينما استدارت إليه لتتفاجأ بالخاتم الألماسي.وركع يوروك على ركبتيه، وقدّم خاتم الزفاف، لتوافق توانا على عرضه فورًا دون تردد، وتعانقه بعاطفة وحب.وشاركت توانا عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور لطيفة وحميمية تجمعها بحبيبها، وهي تستعرض خاتم زفافها أثناء معانقة يوروك لها.وأرفقت توانا الصور بتعليق تشير فيه إلى قبولها عرض الزواج، إذ كتبت: أجبت بنعم. مرفقة إياه برمز تعبيري على شكل خواتم ألماسية. (فوشيا)وفي وقت سابق، انتهزت توانا فرصة احتفال يوروك بعيد ميلاده للتعبير عن مدى حبها له، إذ شاركت لهما صورة مرفقة بتعليق "حبي الأول، لن يكون لعالمي لون من دونك. بالمناسبة، لم يكن لك الحق في إقناعي بأن هناك خيرًا في هذا العالم.. أحبك كثيرًا، وأحبك حتى لو كان حبك سيأخذ مني كل شيء. يوم بوراك العالمي سعيد، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".